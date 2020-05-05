«В районах, где арестованы главы Исполнительный властей, ответственность также несут и правоохранительные органы».

Об этом во время обсуждения текущих вопросов на заседании ММ депутат Сиявуш Новрузов.

«Потому что они должны были своевременно информировать соответствующие структуры и главу государства о незаконных действиях в районах. Если бы в свое время такие отчеты и информация поступали главе государства, ситуация не дошла бы до такой точки. Поэтому считаю, что в этом деле несут также ответственность и руководители правоохранительных органов этих районов. Они должны быть наказаны, как и главы ИВ», — цитирует депутата АПА.

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