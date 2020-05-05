Возбуждено уголовное дело в отношении еще одного должностного лица.

Как сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Азербайджанской Республики, органы прокуратуры продолжают принимать меры в соответствии с законом совместно с органами исполнительной власти городов и районов в отношении нарушителей требований особого карантинного режима, установленных Оперативным штабом при Кабинете Министров.

Рассмотрены обращения, поступившие в районные прокуратуры в связи с подобными противозаконными действиями некоторых должностных лиц административно-территориальных представительств глав исполнительной власти Лянкярана и Евлаха, Саатлинского, Сальянского, Дашкесанского и Гаджигабульского районов.

В результате расследования возникли основания для подозрения в том, что представитель главы Исполнительной власти города Лянкяран в административно-территориальном округе поселка Нариманабад Рафаил Алышов, злоупотребив служебными полномочиями, совершил нарушения при раздаче продовольственной помощи, отправленной Фондом Гейдара Алиева малоимущим семьям, и раздал продовольствие своим близким родственникам, в том числе зажиточным жителям села.

Установлены основания для подозрения в том, что представитель главы Исполнительной власти города Евлах по административно-территориальному округу села Гарамамедали Микаил Асадов, допустив подобные нарушения закона, злоупотреблял служебным положением, открыл коробки продовольственной помощи, предназначенные для малоимущих семей, забрал из них некоторое количество продуктов, и раздавал продовольственную помощь не в полном объеме.

Кроме того, были установлены основания для подозрения в том, что представитель главы Исполнительной власти Саатлинского района по административно-территориальному округу города Саатлы Насир Гадиров, представитель главы Исполнительной власти Сальянского района по административно-территориальному округу села Парча Халадж Садыг Дамиров и представитель главы Исполнительной власти Дашкесанского района по административно-территориальному округу села Загалы Хатам Азизов совершили служебный подлог, незаконно выдавали гражданам справки для свободного передвижения в нарушение правил карантинного режима.

Установлены основания для подозрения в том, что представитель главы Исполнительной власти Гаджигабульского района по административно-территориальному округу поселка Наваи Намик Бахшиев и исполняющий обязанности представителя по административно-территориальному округу села Гарасу Илькнур Гусейнов также совершили правонарушения подобного характера.

Указанные лица были освобождены от занимаемой должности по приказу глав исполнительной власти соответствующего района.

В прокуратурах соответствующих районов возбуждены уголовные дела по статьям 308.1 (злоупотребление должностными полномочиями) и 313 (служебный подлог) Уголовного кодекса.

В настоящее время продолжаются необходимые следственно-оперативные мероприятия, направленные на выявление и привлечение к ответственности круга виновных лиц.

Генеральная прокуратура Азербайджанской Республики просит граждан, столкнувшихся с подобными незаконными действиями, сообщить в «колл-центр» 961».

Minval.az