Министерство иностранных дел Азербайджанской Республики подтвердило, что граждане Азербайджана, имеющие вид на жительство в Германии смогут воспользоваться чартерным рейсом во Франкфурт 11 мая 2020 года.

Об этом сообщается на странице посольства Германии в Азербайджане в Facebook.

«Полет обойдется примерно в 230 евро. Дополнительной информации пока нет. Она будет предоставлена в ближайшее время. По этой причине лицам, имеющим вид на жительство, необходимо отправить копию паспорта и вида на жительство на электронную почту [email protected] не позднее 14:00 05.05.2020. В случае нехватки мест предпочтение будет отдаваться иностранным членам семей граждан Германии / стран ЕС, а также представителям некоторых востребованных профессий», — отмечается в сообщении.

Minval.az