4 мая по инициативе президента Азербайджана и председателя Движения неприсоединения Ильхама Алиева посредством видеоконференции состоялся саммит Движения неприсоединения в формате Контактной группы на тему «Мы вместе против COVID-19», посвященный борьбе с коронавирусом.

Учитывая то, что членами Движения неприсоединения являются 120 государств, саммит будет проведен на основе принципа географического представительства в формате Контактной группы с участием стран, расположенных в Европе, Азии, Африке и Латинской Америке.

Как сообщает 1News, по итогам саммита была принята декларация, в которой главы государств и правительств выразили солидарность по ряду пунктов.

Среди них: полная поддержка планов и инициатив генерального секретаря ООН по борьбе с пандемией COVID-19; государства-члены ОООН призываются укреплять сотрудничество в борьбе с коронавирусом на национальном, региональном и международном уровнях; подчеркивается важность совместных усилий по предотвращению негативных последствий пандемии для экономик государств-членов ДН; выражается соболезнование семьям, которые потеряли своих близких в результате инфицирования, и выражается солидарность со всеми, кто в настоящее время борется с COVID-19; выражается благодарность медицинскому персоналу и работникам здравоохранения за их большой вклад и преданность делу в этой чрезвычайной гуманитарной ситуации, а также другие пункты.

Напомним, что на проведенном 25-26 октября 2019 года в Баку XVIII Саммите Движения неприсоединения председательство перешло к Азербайджану. Азербайджан будет председательствовать в Движении неприсоединения в 2019-2022 гг.

Minval.az