Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) выступила с инициативой создания независимой региональной организации Инициатива охраны окружающей среды Каспийского региона (Caspian Environmental Protection Initiative — CEPI).

Как сообщает Report, основными целями инициативы является создание первой платформы совместных исследований действующих в регионе международных нефтяных компаний во имя защиты окружающей среды.

Организация создана для борьбы с изменениями климата, угрожающими экологической устойчивости Каспийского моря и Абшеронского полуострова, а также для предотвращения выброса вредных веществ в окружающую среду. Действующие в Азербайджане глобальные нефтегазовые компании — BP AGT, Equinor Absheron AS и Total E&P Absheron B.V. высоко оценили инициативу, объединившись вокруг вновь созданной организации.

4 мая с целью презентации CEPI и обсуждения других вопросов вице-президент SOCAR по экологии Рафига Гусейнзаде, вице-президент BP Azerbaijan по связям и внешним делам Бахтияр Асланбейли, менеджер Equinor по Азербайджану Фавад Кураиши и исполнительный директор Total E&P Absheron B.V. Регис Агут провели встречу в режиме онлайн.

На встрече вице-президент SOCAR Р. Гусейнзаде проинформировала участников о целях и задачах организации CEPI. Участники встречи подчеркнули, что эта инициатива будет иметь большое значение для охраны окружающей среды, и подробно обсудили предстоящие шаги. В целях обеспечения успешной деятельности вновь учрежденной организации было принято решение о создании рабочей группы и подписании меморандума о взаимопонимании.

Вице-президент SOCAR Рафига Гусейнзаде назначена председателем региональной организации в течение следующего года.

Minval.az