Транспортную BakıKart можно будет пополнять онлайн, однако это станет возможным только после полного перехода маршрутных автобусов на безналичную оплату проезда, заявил в ходе брифинга Оперативного штаба при Кабмине председатель правления Бакинского транспортного агентства (БТА) Вюсал Керимли.

«В этом году мы планировали закончить проект, но наши партнеры вынуждены были покинуть страну из-за карантина. После того как все автобусы перейдут на прием проездной карты BakıKart, на следующем этапе станет возможным пополнение баланса карты онлайн и посредством мобильного телефона», — сказал Керимли.

Специалисты БТА, по его словам, уже разработали дорожную карту в этой области. У данной системы имеется ряд преимуществ, одно из которых — точная статистика пассажиропотока на общественном транспорте.

Что же касается неисправности терминалов для пополнения баланса проездных карт, то Керимли заверил, что такой проблемы в аппаратах BakıKart не наблюдается.

Minval.az