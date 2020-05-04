Три ночных маршрутных линии общественного транспорта могут появиться в Баку после окончания карантинного режима, заявил в ходе брифинга Оперативного штаба при Кабмине председатель правления Бакинского транспортного агентства (БТА) Вюсал Керимли.

Реализацию проекта, по словам Керимли, пришлось отложить из-за карантина.

Ночные автобусы будут курсировать между Международным аэропортом Гейдар Алиев и станциями метро.

Следует добавить, что в планы ведомства также входит сохранение экспресс-автобусов, которые в настоящее время выполняют функцию метрополитена, перевозя пассажиров по маршруту станций метро.

Minval.az