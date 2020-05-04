Сложно давать прогнозы о том, когда Азербайджан сможет принимать зарубежных туристов.

Об этом сказал глава департамента индустрии туризма и развития дестинации Бюро по туризму Азербайджана Илькин Джавадов, сообщает в понедельник Trend.

По его словам, уже некоторые страны Европы сообщили, что будут закрыты для туристов в летний сезон, и будут ограничиваться лишь внутренним туризмом.

«Основным приоритетом в нашем плане также является построение деятельности на внутреннем туризме. Однако затем, в поэтапном порядке мы все таки будем ждать туристов из соседних России, Ирана, Грузии, Турции, сравнительно близких Казахстана и Украины. По моему мнению, этого можно ожидать только к концу года», — уточнил Джавадов.

Напомнив, что еще в феврале этого года Государственное агентство по туризму запустило кампанию по внутреннему туризму, Джавадов сказал, что эта кампания будет всячески поддерживаться и продолжаться.

По словам главы департамента, в настоящее время для развития туристической продукции и правильной пропаганды туристического потенциала ведется работа, чтобы когда потенциальные гости будут прибывать, страна была в более выгодном положении с туристической точки зрения.

Он добавил, что для продвижения туристического потенциала Азербайджана с зарубежными туристическими компаниями проводятся онлайн-встречи, для определенных зарубежных туроператоров проводятся ознакомительные онлайн туры.

Minval.az