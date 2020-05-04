Пассажироперевозки в Баку в настоящее время осуществляют ежедневно 1700-1750 автобусов, заявил председатель правления Бакинского транспортного агентства (BNA) Вюсал Керимли на брифинге.

«Если до пандемии коронавируса в Баку перевозками пассажиров занимались 2000-2040 автобусов, то в настоящее время их число составляет 1700-1750», — передает его слова «Интерфакс».

По его словам, кроме этого 105 автобусов задействовано на 7 специальных экспресс-линиях. «До сих пор этими автобусами на экспресс-линиях перевезено 944 тыс. человек», — отметил Керимли.

Он добавил, что постепенное снятие ограничений в рамках специального карантинного режима с 27 апреля и с 4 мая привело к росту числа пассажироперевозок автобусами.

«Мы отмечаем рост числа перевозок пассажиров на 10-12% за последнюю неделю», — сказал глава BNA.

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