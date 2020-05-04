Азербайджан выделит Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) дополнительно $5 млн на поддержку стран, пострадавших от коронавируса COVID-19.

Об этом президент Ильхам Алиев заявил в ходе саммита Контактной группы Движения неприсоединения на тему «Мы вместе против COVID-19», который проходит в понедельник в формате видеоконференции по инициативе главы государства.

«Мы в марте текущего года мы выделили ВОЗ $5 млн на борьбу с коронавирусом. Хочу заявить, что для борьбы с пандемией Азербайджан дополнительно выделяет ВОЗ пожертвование в размере еще $5 млн», — сказал президент.

По его словам, данные средства будут направлены на оказание помощи странам Африки, Азии, Латинской Америки, пострадавшим от COVID-19.

Ильхам Алиев добавил, что в рамках Движения неприсоединения будет создана единая база данных, в которой будут учтены гуманитарные и медицинские потребности стран для борьбы с пандемией. «Эта база данных будет передана странам-донорам», — добавил президент Азербайджана.

Minval.az