В рамках работ по реконструкции, проводимых на дороге Баку-Сумгайыт, 4 и 5 мая будет ограничено движение от Московского проспекта, а также от Бакинской кольцевой дороги-1 в направлении «Шамахинки».

Об этом сообщили в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана.

В качестве альтернативы водители могут использовать главную дорогу Московского проспекта и спуск в Баладжары.

Ремонтно-строительные работы ведутся и на участке улицы Музаффара Гасанова от круга «20 Января» до пересечения с улицей Мирзы Аббаса Шарифзаде. До окончания ремонтных работ движение на данном участке улице будет ограничено.

Minval.az