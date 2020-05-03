Пожар в доме на улице Джалила Мамедгулузаде, 19, в Ясамальском районе столицы потушен.

Как говорится в сообщении Министерства по чрезвычайным ситуациям, в настоящее время ведутся работы по демонтажу конструктивных элементов здания с целью тушения малых источников задымления.

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В Ясамальском районе Баку в доме по улице Джалила Мамедгулузаде, 19 произошел пожар.

Как говорится в сообщении пресс-службы министерства по чрезвычайным ситуациям, соответствующие наряды Государственной службы пожарной охраны МЧС были немедленно привлечены на место происшествия.

«В настоящее время продолжаются работы по тушению пожара. Будет предоставлена дополнительная информация», — говорится в сообщении.

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