Упразднен один из отделов Аппарата Милли Меджлиса.

Как сообщает АПА, упразднен отдел аналитической информации Аппарата Милли Меджлиса.

Отметим, заведующим данного отдела был Айдын Агаев. А.Агаев месяц назад был уволен с занимаемой должности.

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