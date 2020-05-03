Упразднен один из отделов Аппарата Милли Меджлиса.
Как сообщает АПА, упразднен отдел аналитической информации Аппарата Милли Меджлиса.
Отметим, заведующим данного отдела был Айдын Агаев. А.Агаев месяц назад был уволен с занимаемой должности.
Упразднен один из отделов Аппарата Милли Меджлиса.
Как сообщает АПА, упразднен отдел аналитической информации Аппарата Милли Меджлиса.
Отметим, заведующим данного отдела был Айдын Агаев. А.Агаев месяц назад был уволен с занимаемой должности.
Дата: 2020/05/03 20:13
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
Просмотров:
51
«Мы находимся в тесном контакте с правительством Азербайджана, с «Формулой 1» и акционерами.
Состояние 19 больных оценивается как тяжелое
В Азербайджане теперь стало возможным вернуть часть налога на добавленную стоимость (НДС), взимаемый с платежей в торговых
Поп-певец Филипп Киркоров показал своего «брата-близнеца». Им оказался оперный певец Юсиф Эйвазов, который недавно отметил день рождения.
Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, сообщает Национальная служба гидрометеорологии.
Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы и снайперские винтовки, в течение суток нарушили режим прекращения огня
Взято под контроль обращение, направленное на днях Президенту Ильхаму Алиеву семьями, у которых отобраны земли в Билясуваре.
Определены правила продажи книг, газет и канцелярских товаров во время пандемии, говорится в информации утвержденного Главным государственным
Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) опубликовало статистику по COVID-19 в Азербайджане по состоянию на 2