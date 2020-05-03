В Азербайджане за минувшие сутки выявлено 38 новых случаев инфицирования коронавирусом, излечились 30 человек.

Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете министров АР.

На сегодняшний день в стране выявлено всего 1932 факта заражения коронавирусной инфекцией. Из них 1441 человек вылечился, 25 человек скончались, 466 человек продолжают лечение в больницах особого режима.

Состояние 19 больных оценивается как тяжелое, 26 — средней тяжести, состояние остальных стабильное.

В целом по стране было проведено 157932 теста на коронавирус.

Minval.az