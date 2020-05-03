В Азербайджане теперь стало возможным вернуть часть налога на добавленную стоимость (НДС), взимаемого с платежей в торговых заведениях и объектах общепита.

Как сообщает Trend, процесс по выполнению этого требования закона завершен.

Чтобы вернуть часть НДС, клиент должен сначала зарегистрироваться на edvgerial.az.

Для прохождения регистрации вам понадобится указать FIN-код документа, удостоверяющего личность, дату рождения и номер мобильного телефона.

После регистрации вы можете выполнять операции.

Сумма, подлежащая возврату клиенту, составит 15% НДС, уплаченного по безналичным операциям, и 10% — по наличным.

Для облегчения расчетов на портале размещен калькулятор. С помощью этого калькулятора вы можете определить сумму денег, которую получите.

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