Определены правила продажи книг, газет и канцелярских товаров во время пандемии, говорится в информации утвержденного Главным государственным санитарным инспектором Азербайджанской Республики методического руководства по профилактике коронавирусной инфекции (COVID-19) в различных торговых сферах обслуживания и офисах.
В правилах говорится:
• Предпочтение должно отдаваться онлайн продажам;
• Библиотеки и читальные залы таких учреждений не могут быть использованы;
• Самообслуживание населения в таких учреждениях должно быть ограничено;
• Персонал, обслуживающий население, должен быть обеспечен средствами индивидуальной защиты;
• Должен быть введен в объект с индивидуальными средствами защиты;
• На выходах должны быть размещены специальные контейнеры для утилизации перчаток и масок;
• Утилизация использованных средств индивидуальной защиты должна осуществляться в соответствии с правилами утилизации медицинских отходов.