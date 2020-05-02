Определены правила продажи книг, газет и канцелярских товаров во время пандемии, говорится в информации утвержденного Главным государственным санитарным инспектором Азербайджанской Республики методического руководства по профилактике коронавирусной инфекции (COVID-19) в различных торговых сферах обслуживания и офисах.

В правилах говорится:

• Предпочтение должно отдаваться онлайн продажам;

• Библиотеки и читальные залы таких учреждений не могут быть использованы;

• Самообслуживание населения в таких учреждениях должно быть ограничено;

• Персонал, обслуживающий население, должен быть обеспечен средствами индивидуальной защиты;

• Должен быть введен в объект с индивидуальными средствами защиты;

• На выходах должны быть размещены специальные контейнеры для утилизации перчаток и масок;

• Утилизация использованных средств индивидуальной защиты должна осуществляться в соответствии с правилами утилизации медицинских отходов.

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