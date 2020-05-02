Согласно постановлению Кабинета министров, после анализа текущей санитарно-эпидемиологической ситуации в Азербайджане, применяемых в других государствах превентивных мер, а также рекомендаций ВОЗ в связи с коронавирусной инфекцией (COVID-19), срок особого карантинного режима был продлен до 00:00 31 мая 2020 года, сообщили в ЗАО «Азербайджанские железные дороги».

Несмотря на возобновление сообщения между районами республики (за исключением Баку, Сумгайыта, Гянджи, Лянкярана и Абшеронского района) и между городами и районами Нахчыванской Автономной Республики, пассажирские перевозки общественным транспортом запрещены.

Так, пассажирские поезда Баку-Тбилиси- Баку (до Беюк Кесик), Баку- Беюк Кесик-Баку, Баку-Кочарли-Балакян-Баку, Баку-Астара-Горадиз-Баку и Баку-Гянджа-Баку не будут выполнять перевозки до указаной даты.

Ограничение на пассажироперевозки внутри страны и в международных направлениях будет в силе до особого указания.

Minval.az