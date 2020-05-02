В Азербайджане в период пандемии COVİD-19 в магазинах, где осуществляется продажа одежды, запрещается пользоваться примерочными.

Об этом указано в методических указаниях по профилактике коронавирусной инфекции (COVID-19) в общественном транспорте, утвержденных Главным государственным санитарным врачом Азербайджана.

Также в этот период запрещается использование в магазинах пробников косметических средств.

Что касается продажи золота, других украшений и деятельности ломбардов, руки клиентов должны быть продезинфицированы до и после прикосновения к ювелирным и иным изделиям.

Это правило касается и мест, занимающихся продажей и ремонтом мобильных устройств, запасных частей и аксессуаров.

Minval.az