Пассажиров бакинского метрополитена обяжут носить медицинские маски. Об этом указано в методических указаниях по профилактике коронавирусной инфекции (COVID-19) в общественном транспорте, утвержденных Главным государственным санитарным врачом Азербайджанской Республики.

При входе в станции метро, перед билетными кассами, платежными терминалами, на платформе и в пути гражданам необходимо быть в медицинских масках.

Для сохранения социального расстояния в местах ожидания транспортных средств — на платформах должны быть нанесены соответствующие разметки.

Minval.az