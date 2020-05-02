В Азербайджане в отношении еще нескольких представителей глав Исполнительных властей возбуждены уголовные дела. Об этом говорится в информации пресс-службы Генпрокуратуры Азербайджана.

Согласно информации, под руководством президента Ильхам Алиева и при инициативе первого вице-президента Мехрибан Алиевой в Азербайджане осуществляются масштабные комплексные политические, экономические и социальные мероприятия, направленные на борьбу с распространением в стране коронавирусной инфекции и устранение его негативных последствий.

Вопреки этому, к сожалению, встречаются случаи нарушения различными путями правил особого режима карантина, объявленного Оперативным штабом при Кабинете министров.

«Органы прокуратуры продолжают принимать соответствующие меры против указанных нарушений закона. В городских и районных прокуратурах рассмотрены обращения, поступившие в связи с подобными незаконными действиями некоторых должностных лиц административно-территориальных представительств глав исполнительной власти городов Ширван и Нафталан, Имишлинского и Бардинского районов.

В результате проведенного расследования возникли основания для подозрения в том, что представитель главы Исполнительной власти города Ширван в административно-территориальном представительстве поселка Гаджигахраманлы Пунхан Мансимов и представитель главы ИВ в административно-территориальном округе №1 Фагани Гасанов незаконно выдали справки лицам, желающим свободно передвигаться с нарушением правил особого карантинного режима.

Такие же нарушения были совершены и представителем главы Исполнительной власти города Нафталан по административно-территориальному округу №1 Асефом Джаббаровым.

Также были установлены основания для подозрения в том, что представитель главы Исполнительной власти Имишлинского района по административно-территориальному округу поселка Бахрамтепе Рафаэль Гасанов незаконно выдавал справки лицам для свободного передвижения в нарушение правил особого карантинного режима.

Кроме того, установлены подозрения в том, что представитель главы Исполнительной власти Бардинского района по административно-территориальному округу села Хасили Азад Салманов при предоставлении справок отдельным лицам, обратившимся за разрешением на реализацию сельскохозяйственной продукции в пределах района, злоупотреблял служебными полномочиями и допускал нарушения закона.

Приказами глав ИВ районов эти лица были освобождены от занимаемых должностей.

В прокуратурах города Ширван, Геранбойского, Имишлинского и Бардинского районов возбуждены уголовные дела по статьям 308.1 (злоупотребление должностными полномочиями) и 313 (служебный подлог) Уголовного кодекса», – говорится в заявлении.

В настоящее время продолжаются необходимые следственно-оперативные мероприятия по установлению круга виновных лиц и привлечению их к ответственности.

Генеральная прокуратура Азербайджанской Республики просит граждан, столкнувшихся с подобными противозаконными явлениями, сообщить в «колл-центр» 961.

Minval.az