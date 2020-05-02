2 мая на Центральном командном пункте Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов провел служебное совещание с руководящим составом Азербайджанской Армии.

Как сообщается на сайте Минобороны, сначала минутой молчания была почтена память общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и шехидов, погибших за независимость и территориальную целостность страны.

В своем выступлении Министр обороны особо подчеркнул, что благодаря своевременным и эффективным указаниям президента Азербайджанской Республики господина Ильхама Алиева удалось предотвратить массовое распространение коронавирусной инфекции на территории нашей страны. Он отметил, что в результате предпринятых превентивных мер среди личного состава и гражданского персонала Азербайджанской Армии случаев заражения этой инфекцией не было зафиксировано.

Министр обороны акцентировал внимание руководства армии на то, что в последнее время с активизацией провокационных действий противника резко увеличилась вероятность возобновления боевых действий. Министром обороны были даны конкретные указания по усилению разведки всех видов на переднем крае и в глубине обороны противника, уточнению планов боевой готовности, всестороннему обеспечению войск, а также проверке готовности личного состава к проведению интенсивных занятий, тренировок и учений.

Министр обороны потребовал от командиров всех уровней быть в готовности к пресечению различных провокаций, решительному недопущению активизации противника на всех направлениях фронта и ведению боевых действий.

Министр обороны поручил провести на высоком уровне праздничные мероприятия, приуроченные к 75-й годовщине Победы над фашизмом и 97-й годовщине со дня рождения общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

В конце совещания Министр обороны дал соответствующие поручения по переводу вооружения, военной и специальной техники на летний режим эксплуатации, переходу на летнюю форму одежды личного состава, укреплению медицинского контроля за состоянием здоровья военнослужащих и обеспечению их безопасности.

Minval.az