Цена на азербайджанскую нефть марки «Azeri Light» (CIF), выросла на $0,59 или на 2,6% и составила до $23,51 за баррель.
Цена на азербайджанскую нефть марки «Azeri Light» (CIF), выросла на $0,59 или на 2,6% и составила до $23,51 за баррель.
Дата: 2020/05/02 12:44
Раздел: Азербайджан, Экономика
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