Борьба с коррупцией и взяточничеством остается одной из важнейших задач, стоящих перед правительством и правоохранительными органами, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Я считаю, что органы прокуратуры должны активнее работать в данном направлении. Я неоднократно говорил о недопустимости коррупции. Но мои слова не стали уроком для некоторых. В результате были арестованы главы исполнительной власти Агстафинского, Билясуварского, Евлахского и Нефтчалинского районов, ряд других должностных лиц. Никто не выше законов, закон одинаков для всех. Мы должны пытаться искоренить коррупцию как административными, так и институциональными методами», — сказал Алиев в пятницу на видеоконференции с новым Генпрокурором Кямраном Алиевым (цитата по «Интерфаксу»).

Глава государства подчеркнул, что в случаи коррупции наблюдаются не только в местных, но и в центральных органах исполнительной власти. По его словам, в настоящее время ведется расследование поступивших сигналов.

«Мы будем неустанно бороться с этими случаями, и органы прокуратуры должны быть в авангарде этой борьбы и обеспечивать верховенство закона. Прокуроры должны продолжать достойно служить Родине, а все правоохранительные органы должны работать таким образом, чтобы общественность была довольны их работой», — сказал Алиев.

Minval.az