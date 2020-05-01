Президент Азербайджана Ильхам Алиев отметил необходимость реформ в органах прокуратуры страны.

«Сегодня мы проводим широкомасштабные политические реформы. Можно сказать, что диалог, предложенный правительством успешен, и мы уже видим его положительный эффект. Я считаю, что в последующие годы политическая система должна быть усовершенствована и осовременена. Никто в Азербайджане не должен преследоваться за политические взгляды, принадлежность и деятельность», — заявил Алиев в рамках видеоконференции с новым Генеральным прокурором страны Камраном Алиевым.

Глава государства отметил, что в условиях реформ, проводимых в стране, необходимо совершенствование и правоохранительных органов, проведение в них более широкомасштабные реформы. В первую очередь, по его словам, необходимо обеспечить верховенство закона.

«К сожалению, мы пока не полностью добились желаемого. В некоторых случаях, решения правоохранительных органов противоречат законам, нарушают социальную справедливость, вызывают справедливое неудовлетворение населения, и тем самым наносят большой ущерб нашему общему делу. Одной из причин этого может быть непрофессионализм, но в некоторых случаях за этим стоят какие-то личные интересы. В правоохранительной сфере необходимо углубить реформы и обеспечить верховенство закона», — добавил глава государства (цитата по «Интерфаксу»).

Minval.az