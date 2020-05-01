«Приняты серьезные меры в отношении медицинских учреждений, не соблюдающих принятые в последнее время правила, связанные с периодом пандемии», — заявил Байрамлы.

По его словам, подавляющее большинство врачей активны и проявляют самоотверженность: «Очень жаль, что как и во всех областях, и этой области встречаются случаи безответственного отношения к правилам. Мы боремся против них. О руководителях ряда медицинских учреждений было доложено главе государства, есть уволенные и лица, в отношении которых приняты административные меры.

Факты отмечены также в Гяндже, Геранбое, Гейгеле и пр. Там, где не будут соблюдаться правила, будут применяться строгие меры наказания. Что касается лиц, проявляющих самоотверженность, их ждет поощрение».

Р.Байрамлы отметил, что некоторым медработникам дадут шанс для устранения негативов: «Те, кто воспользуется предоставленным шансом, смогут продолжить деятельность. С остальными придется распрощаться и выдвинуть на их место более самоотверженных и способных».