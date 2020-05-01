«На нынешнем этапе не предусмотрено смягчение в связи с деятельностью крупных торговых центров и моллов».

Об этом сегодня на пресс-конференции Оперативного штаба при Кабинете Министров, посвященной продлению особого карантинного режима в Азербайджане до 31 мая, сказал руководитель пресс-службы Кабинета Министров Ибрагим Мамедов.

Он отметил, что запрет, введенный в связи с крупными торговыми центрами и моллами, остается в силе.

«Кстати, в настоящее время не предусмотрено транспортное сообщение между находящимся в «оранжевой зоне» Баку и находящимся в «желтой зоне» Нахчываном. То есть, между «оранжевой зоной» и «желтой зоной» транспортного сообщения вообще не будет. В Баку, Сумгайыте, Гяндже и Лянкяране, а также в Абшеронском районе будут работать кафе и рестораны. Но будут действовать инструкции в связи с режимом их работы. Кабинет Министров официально утвердит эти инструкции. После утверждения этих инструкцией будут установлены правила поведения в кафе, ресторанах, общественном транспорте и в других сферах», — подчеркнул И.Мамедов.

Minval.az