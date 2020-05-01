С 1 июня образовательные учреждения смогут функционировать ограниченно, говорится в совместном сообщении Государственного экзаменационного центра и и Министерства образования.

Отмечается, что в соответствии с постановлением Кабинета Министров о приостановлении учебного, учебно-воспитательного процесса во всех учебных заведениях, действующих на территории Азербайджанской Республики до 31 мая 2020 года, Министерство образования и ГЭЦ в течение следующей недели представят общественности информацию о проведении итогового оценивания и мониторинга в общеобразовательных учреждениях, организации приема в первый класс, проведении выпускных и вступительных экзаменов, организации летних экзаменационных сессий в высших учебных заведениях и на других ступенях образования, а также о времени, форматах и правилах приема на государственную службу и приема на работу учителей.

После 1 июня учебные заведения могут функционировать ограниченно только для проведения вышеуказанных мероприятий. До конца учебного года не планируется проведение занятий в учебных заведениях.

Minval.az