Деятельность ресторанов в Баку запрещена, смс-разрешения остаются в силе, а запрет на передвижение лиц старше 65 лет действует по всей стране.

Об этом на пресс-конференции, посвященной продлению срока особого карантинного режима в Азербайджане до 31 мая, сказал глава пресс-службы Кабинета Министров Ибрагим Мамедов.

По его словам, возможно, что после 11 мая запрет на передвижение лиц старше 65 лет будет пересмотрен.

При этом он добавил, что на следующем этапе может быть принято решение о смягчении или ужесточении по возрастному ограничению.

Minval.az