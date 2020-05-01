«После прихода к власти общенационального лидера в Азербайджане осуществлялась политика гуманизма, она продолжается и сегодня», заявил депутат Сиявуш Новрузов на сегодняшнем заседании ММ во время обсуждения внесения поправок в ряд законов и Кодексов.

С. Новрузов отметил, что на сегодняшний день в Азербайджане подписано 68 распоряжений о помиловании, 11 актов об амнистии:

«Они охватили большое число людей. Последнее распоряжение главы государства о помиловании в связи с коронавирусом также коснулось многих. До конца мая ожидается помилование около 300 лиц с оставшейся небольшой частью наказания. Существует проблема социальной адаптации вышедших на свободу. 60% этих людей снова заключаются под арест. Мы должны решать проблемы не после их освобождения, а до этого. Есть деяния, которые не представляют общественной угрозы. Мы можем направить такие наказания на сферы сельского хозяйства, строительства и других. Необходимо применять опыт европейских стран. К примеру в отношении лиц, осужденных за легкие автомобильные аварии, должна применяться соответствующая форма наказания. В европейских странах такие лица 5 дней в неделю работают и бывают дома, а в выходные отбывают арест».

Minval.az