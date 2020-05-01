Государственное агентство по обязательному медицинскому страхованию начало выплачивать срочные надбавки за май медицинским работникам, участвующим в мероприятиях по борьбе с коронавирусной инфекцией нового типа.

Сгласно информации Агентства, медицинским работникам 122 государственных медицинских учреждений по городу Баку, медицинским работникам 5 государственных медицинских учреждений по другим городам и районам республики выплачены надбавки пропорционально рабочему времени.

Всего за март были выплачены надбавки 7698 медицинским работникам. Из них 2489 — врачи, 4478 — средние и младшие медицинские работники, 731 — водители скорой и неотложной медицинской помощи.

Minval.az