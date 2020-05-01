В Азербайджане возобновляется деятельность парикмахерских, салонов красоты и объектов по оказанию косметических услуг.
Такое решение принял Оперштаб при Кабмине.
В Азербайджане возобновляется деятельность парикмахерских, салонов красоты и объектов по оказанию косметических услуг.
Такое решение принял Оперштаб при Кабмине.
Дата: 2020/05/01 16:24
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
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