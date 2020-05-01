Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Согласно сообщеию Национальной службы гидрометеорологии, ночью местами ожидаются осадки, утром прогнозируется туман, будет преобладать умеренный южный ветер.

Ночью на Абшеронском полуострове будет 10-13, днем 18-22 градуса тепла, в Баку ночью будет 11-13, днем 19-21 градус тепла.

Атмосферное давление составит 758 мм ртутного столба, ночью относительная влажность составит 70-80%, днем 40-45%.

Согласно медицинскому метеорологическому прогнозу, 2 мая в Баку и на Абшеронском полуострове температура воздуха будет в пределах климатической нормы, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.

2 мая в районах Азербайджана местами ожидаются грозы, прогнозируются переменные осадки, которые местами могут принять интенсивный характер. Возможен град. Ночью и утром будет туман, ветер восточный.

Ночью температура воздуха составит 8-13, днем 20-25 градусов тепла, в горах ночью 3-8, днем 10-15 градусов тепла.

Minval.az