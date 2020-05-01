«Меры, принимаемые в связи с общественным здравоохранением, направлены на защиту здоровья людей. Азербайджан — одна из стран, принимающих самые оперативные меры для предотвращения коронавируса».

Как сообщает АПА, об этом на пресс-конференции сказала представитель ВОЗ в Азербайджане Ханде Харманджи.

По ее словам, 31 марта был объявлены особый карантинный режим, после 10 апреля наблюдалось снижение числа инфицирования: «Для возвращения к социальной жизни были применены некоторые послабления. Спустя некоторое время мы увидим, рано или поздно было принято решение. Если люди, подумав, что пандемия закончилась, сразу вернутся к прежней жизни, то число заболевших увеличится. В случае, если люди не будут соблюдать рекомендации, по всей вероятности, через 7-10 дней увеличится число заболевших. И в таком случае правительству придется принять решение о карантине. От населения требуется соблюдать социальное расстояние и чаще мыть руки».

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