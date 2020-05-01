Помощник президента Азербайджана по военным вопросам генерал-полковник Магеррам Алиев и начальник ГПС Азербайджанской Республики генерал-полковник Эльчин Гулиев посетили воинские части и подразделения пограничной дивизии «Газах» ГПС, осуществляющей охрану и защиту государственной границы с Арменией.

В рамках визита были проверены состояние исполнения поручений президента Азербайджана, Верховного Главнокомандующего ВС Ильхама Алиева, рассмотрены условия службы и проживания пограничников, на погранично-боевых пунктах были проведены встречи с военнослужащими, проходящими службу на линии соприкосновения войск.

М.Алиев и Э.Гулиев ознакомились с работой, проделанной с целью формирования необходимой пограничной охраны и оборонной инфраструктуры на государственной границе, строительными работами. С участием главы Исполнительной власти Газахского района Раджаба Бабашова были обсуждены вопросы реализации в кратчайшие сроки запланированных мероприятий.

Было проведено служебное совещание с командным составом отдельной пограничной дивизии «Газах», даны необходимые поручения по боевой подготовке воинских частей и подразделений, обеспечению неприкосновенности государственной границы и безопасности личного состава, дальнейшему повышению боевого духа пограничников.

Minval.az