На заседании Милли Меджлиса был рассмотрен вопрос «О согласии на назначение на должность Генерального прокурора Азербайджанской Республики».

Президент Ильхам Алиев выдвинул на должность Генерального прокурора кандидатуру заместителя Генерального прокурора Азербайджанской Республики, начальника Главного управления по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре Азербайджанской Республики, Государственного советника юстиции II степени Кямрана Алиева.

Вопрос был вынесен на голосование и принят.

Кямран Алиев принимал участие в заседании.

Minval.az