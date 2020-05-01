С сегодняшнего дня Азербайджан начал процесс сокращения добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+.

Как сообщили в Министерстве энергетики, предусмотрено, что обязательства в мае-июне по ОПЕК + составят 23% от уровня за октябрь 2018 года, 9,7 млн баррелей в сутки, для Азербайджана будут сокращены на 164 тыс. баррелей.

Обязательства Азербайджана по суточной добыче сырой нефти в октябре 2018 года – 718 тыс.баррелей определены в июле-декабре в размере 18% от этого показателя – 131 тыс.баррелей, в течение 2021 года и апреле 2022 года на 14% ниже — 98 тыс.баррелей.

Министр энергетики Парвиз Шахбазов отметил, что меры по сокращению ежедневной добычи на месторождениях «Азери-Чираг-Деринсулу Гюнешли», по ПО «Азнефть», совместным предприятиям и операционным компаниям, внесут вклад в выполнение обязательств Азербайджана:

«С сегодняшнего дня в истории мировой нефтяной промышленности начинается выполнение первого по величине соглашения по объемам и срокам добычи.

Во втором квартале ежедневный спрос на нефть в мире ожидается на уровне 15-25 млн баррелей, в 2020 году — 10,3 млн баррелей. В такой ситуации выполнение обязательств по странам ОПЕК+, в том числе по Азербайджану, обеспечит поддержку нефтяному рынку. Солидарность, продемонстрированная на национальном и глобальном уровнях для стабилизации нефтяного рынка, будет постепенно сказываться и на ценах на нефть».

Minval.az