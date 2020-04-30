Этой ночью с 00:00 снизится цена на бензин на территории Азербайджанской Республики.
Как передает Report, стоимость бензина марки «Aİ-95» в Азербайджане снизится на 0,1 маната и составит 1 манат 10 копеек.
Этой ночью с 00:00 снизится цена на бензин на территории Азербайджанской Республики.
Как передает Report, стоимость бензина марки «Aİ-95» в Азербайджане снизится на 0,1 маната и составит 1 манат 10 копеек.
Дата: 2020/04/30 22:17
Раздел: Азербайджан, Важно
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