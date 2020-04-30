SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) с начала 2020 года отправила в Беларусь 3,83 млн баррелей нефти, заявил заместитель начальника департамента по организации мероприятий и связям с общественностью SOCAR Ибрагим Ахмедов.

«С начала года SOCAR отправила в Беларусь 2,05 млн баррелей азербайджанской и 1,78 млн баррелей неазербайджанской нефти», — сказал Ахмедов в интервью «Вестнику Белнефтехима».

По его словам, наибольшую часть операций по продаже азербайджанской и неазербайджанской нефти SOCAR Trading проводит на основе спотовых сделок. «То есть мы заключаем в основном разовые соглашения, а затем — новые договоренности, исходя из потребности покупателя. При этом наши внешнеторговые операции осуществляются по всему миру. Конечно, основными потребителями азербайджанской нефти являются страны Средиземноморского бассейна и частично Черноморского бассейна. Удобная логистическая возможность отработана и с поставкой нефти в Беларусь», — отметил он.

Ахмедов добавил, что в SOCAR удовлетворены намерением белорусской стороны подписать соглашение на поставку азербайджанской нефти в Беларусь в объеме 1 млн т в 2020 году. «Концерн «Белнефтехим» — наш надежный партнер, и мы готовы продавать нефть для переработки на белорусских НПЗ на взаимовыгодных условиях. Сейчас ограничения на оперативность принятия дополнительных решений о нашем взаимодействии накладывают объявленная пандемия (коронавируса) и проводимые карантинные мероприятия. Но это временная помеха. Мы рассматриваем поставки нефти как на спотовых условиях, так и на долгосрочной основе. Есть основание полагать, что решение по долгосрочному сотрудничеству может быть принято в ближайшие месяцы», — сказал он.

По его словам, SOCAR доставляет нефть в порт «Южный» под Одессой, дальше уже белорусские партнеры выбирают оптимальный логистический путь доставки до своих НПЗ.

Minval.az