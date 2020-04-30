Проект TANAP является самым хорошим ответом, данным посредством мира и сотрудничества на конфликты за энергоносители.

Как сообщает АПА, об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган написал в своей новой статье «TANAP: Региональное развитие и проект мира» в новом номере журнала Diplomat, опубликованном в Грузии в рамках сотрудничества с New York Times.

Президент Турции подчеркнул, что его страна останется надежным посредником между энергоресурсами и потребительскими рынками.

«Проект Трансанатолийского газопровода является конкретным примером основанных на взаимном доверии связей Турции, Азербайджана и Грузии, символом дружбы между нашими странами», — подчеркнул Эрдоган.

Minval.az