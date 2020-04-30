Готовится проект по выдаче в будущем свидетельств о смерти в электронном виде.

Как сообщает АПА, об этом на онлайн пресс-конференции сказала начальник отдела регистрации Министерства юстиции в центре службы ASAN №1 Рашида Манафова.

Она выразила надежду, что деятельность, осуществляемая в рамках этого проекта, создаст условия для более эффективного использования этой услуги населением. Манафова отметила, что информация об умерших лицах Министерство юстиции получает посредством информационной системы Министерства здравоохранения. Затем эти данные передаются в отделы регистрации, и в тот же день регистрационными отделами производится автоматизированная регистрация смерти.

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