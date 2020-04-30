С сегодняшнего дня в Азербайджане стала возможна онлайн-выдача генеральных доверенностей на транспортные средства. Об этом сказал начальник Управления информационно-коммуникационных технологий Министерства юстиции Агакерим Самедзаде.

По его словам, граждане отныне смогут передавать все виды доверенностей на транспортные средства с использованием мобильного приложения.

«Теперь люди смогут воспользоваться нотариальными действиями, введя FİN номер и личный номер мобильного телефона через приложение ASAN login для доступа к электронным нотариальным возможностям», — отметил он.

Minval.az