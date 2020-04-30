В Азербайджане выявлены 38 новых случаев инфицирования, вылечились 58, скончался один человек

Об этом сообщает Оперативный штаб при Кабинете министров.

Согласно сообщению, скончался гражданин 1951 года рождения, результаты тестов на коронавирус которого оказались положительными. Он также болел артериальной гипертензией.

На сегодняшний день в стране выявлены 1 804 случая инфицирования коронавирусом, вылечились 1 325, скончались 24 человека. В настоящее время в больницах особого режима продолжается лечение 455 лиц, из них состояние 17 оценивается как тяжелое, 24 — средней тяжести, а остальные чувствуют себя нормально.

Minval.az