«Из-за коронавируса пенитенциарные учреждения перешли на усиленный режим работы, встречи с гражданами приостановлены, осужденные обеспечены медицинским оборудованием. Все это направлено на профилактику инфекции».

Как сообщает АПА, об этом на онлайн пресс-конференции заявила начальник управления по правам человека и связям с общественностью Министерства юстиции Айнур Сабитова.

Она отметила, что распоряжением президента Ильхама Алиева о помиловании были освобождены 176 заключенных старше 65 лет с риском заражения вирусом: «В качестве проявления политики гуманизма 260 заключенных были освобождены условно-досрочно».

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