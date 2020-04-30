«В связи с глобальным кризисом здоровья, правительство Азербайджана приняло неотложные меры по возвращению в страну наших граждан, находившихся за рубежом и пожелавших вернуться. Эта работа по-прежнему продолжается».

Об этом сказала глава пресс-службы МИД Лейла Абдуллаева.

По ее словам, возвращение наших граждан в страну продолжается в условиях существующего карантинного режима:

«Как вам известно, для обеспечения возвращения наших граждан из Российской Федерации, создан специальный портал, люди проходят онлайн-регистрацию. В течение предыдущих недель группа наших граждан – 548 человек были возвращены в страну, эта работа продолжается. В то же время стоит принять во внимание, что каждый наш возвращающийся гражданин помещается в карантин, и этот процесс координируется в соответствии с готовностью карантинных мест.

Мы неоднократно обращались к нашим гражданам, чрезвычайный и полномочный посол нашей страны в России призвал соотечественников проявить понимание.

Потому что в настоящее время наши граждане после регистрации должны ждать сообщения, которое будет им выслано с сайта «Evə gedirəm», им не нужно ездить на пограничный контрольно-пропускной пункт. Отправляясь на пограничный пункт, наши граждане ставят под угрозу свое здоровье и здоровье своих близких. Хотелось бы вновь подчеркнуть, что прибытие в страну наших граждан осуществляется с учетом готовности карантинных пунктов в стране. В этом плане, конечно, мы должны думать и о наших врачах, должны уважать труд медперсонала, который работает практически без перерыва. Следует учесть и то, что и в других странах есть наши граждане, которые находятся там временно и хотят вернуться, проводится работа и по их возвращению на родину.

Собираться на пограничных КПП – это не выход из положения и важно, чтобы все наши граждане понимали это. Хотелось бы еще раз отметить, что работа, проводимая правительством страны с целью возвращения наших граждан, находящихся за рубежом, будет осуществляться планово, в соответствии с развитием ситуации в Азербайджане, готовности карантинных пунктов и соответствующего логистического обеспечения», — подчеркнула официальный представитель МИД.

Minval.az