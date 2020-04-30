Установлено, что у 320 тыс. человек, обратившихся за единовременной выплатой (190 манатов), предназначенной для малоимущих из числа безработных и потерявших работу в связи с особым карантинным режимом, имеется активный трудовой договор.

В соответствии с законодательством, лица, имеющие уведомление о трудовом договоре в подсистеме «Əmək müqaviləsi bildirişi» Министерства труда и социальной защиты населения, не считаются безработными, и единовременная выплата им не назначается, передает АПА.

Как сообщили в Министерстве, по этой причине этим 320 тысячам человек, у которых был обнаружен активный трудовой договор, было отказано в выплате, и в отправленном им СМС указана причина отказа.

Каждое обращение на получение единовременной выплаты обрабатывается на основе данных, полученных из 25 электронных информационных систем различных государственных учреждений, и на основе этого принимается решение.

Minval.az