ООО «Азерпочт» при Министерстве транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана, возобновило почтовые отправления еще в 16 стран.

По результатам успешных переговоров было достигнуто соглашение о международных почтовых перевозках.

В настоящее время в почтовых отделениях и центрах обслуживания «Şəbəkə» осуществляется прием международных почтовых отправлений в 34 страны: Германию, США, Австрию, Бельгию, Великобританию, Болгарию, Чехию, Китай, Данию, Францию, Гонконг, Грузию, Эстонию, Израиль, Швецию, Швейцарию, Италию, Испанию, Канаду, Корею, Казахстан, Кыргызстан, Литву, Венгрию, Нидерланды, Норвегию, Польшу, Португалию, Россию, Сингапур, Таиланд, Турцию, Украину и Японию.

«Ведутся переговоры по возобновлению почтовых отправлений и в другие страны», — отметили в ООО «Азерпочт».

Minval.az