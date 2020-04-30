Министерство труда и социальной защиты населения перечислило средства для единовременных выплат (190 манатов) еще 100 тыс. безработным и потерявшим работу из-за особого карантинного режима лицам.

Согласно сообщению Министерства, после перечисления средств для единовременных выплат лицам, зарегистрированных в качестве безработных, соответствующие СМС-сообщения будут отправлены на телефонные номера, указанные ими при обращении для регистрации.

После получения сообщения, они для того чтобы получить разрешение выйти из дома, должны отметить в СМС «ООО «Азерпочт», и после этого получить единовременное пособие в любом почтовом отделении и филиале банка, предъявив удостоверение личности.

Перечисление единовременных выплат началось 9 апреля. До сегодняшнего дня осуществлено 500 тысяч выплат.

В настоящее время общая сумма выплат составила 95 млн манатов.

Minval.az