«Открытие школ к концу учебного года, вероятно, не представляется реалистичным. Будет трудно поддерживать социальную дистанцию между учениками в школах. Поэтому, скорее всего, это нереально».

Об этом сказала заместитель министра образования Азербайджана Махаббат Велиева.

По ее словам, каждый год занятия традиционно начинаются 15 сентября. На данный момент, по ее словам, Минобразования обсуждает вопросы и программы на конец учебного года. Однако окончательное решение о начале учебного года примет Кабинет министров, отметила она.

Minval.az