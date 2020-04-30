Гулиев Махир Гаджи оглу освобожден от должности главы Исполнительной власти Билясуварского района.

Соответствующее распоряжение подписал президент Азербайджана Ильхам Алиев, сообщает сайт главы государства.

Напомним, что вчера Спецназ Службы государственной безопасности (СГБ) провел спецоперацию в здании Исполнительной власти (ИВ) Билясуварского района.

Были задержаны и доставлены в Баку вместе с главой ИВ Махиром Гулиевым первый заместитель Ханлар Мамедов, председатель муниципалитета Ильгар Аббасов, главный врач центральной больницы Хошбахт Агаева, директор ЖКХ Халида Агаева, бывший директор Центра занятости Биласуварского района Мубариз Мустафаев и представитель городского исполнительного органа Габиль Хаммедов.

Операция проводилась в связи с незаконным присвоением государственной поддержки и помощи, выделенной населению в связи с карантинным режимом. По этому поводу было множество обоснованных жалоб.

Minval.az