Крупный строительный проект с участием китайских инвесторов планируется осуществить в Сабаильском районе Баку, сообщил Sputnik председатель Союза архитекторов Азербайджана Эльбей Гасымзаде.

Проект, который охватит территорию, называемую «20 участок», станет достаточно интересным точки зрения градостроительства.

«Под проект подпадают дома, расположенные в верхней части «20-го участка». Дома там построены небрежно, часто происходят оползни, так как там отсутствует канализационная система», — сказал он.

На указанной территории, по словам Гасымзаде, планируется строительство жилого массива, а также других инфраструктурных проектов – торговых центров, детских садов, школ.

По желанию китайских инвесторов на участке в 800 гектаров будет также выход к береговой зоне.

«Там предполагается строительство моста с дороги с выходом на Бакинский бульвар. Я составлял технико-экономическое обоснование проекта, но из-за пандемии коронавируса вся работа в этом направлении остановилась», — сказал архитектор.

Minval.az